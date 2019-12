Getrügte Stimmung an globalen Aktienmärkten

Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag dominierten die negativen Nachrichten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA sei im November entgegen den Erwartungen weiter gesunken und bleibe somit unter 50 Punkten, was auf eine Kontraktion des Sektors hindeute. [ mehr