Wie bei so vielen anderen Aktien auch kam gestern der Aktienkurs des Reisekonzerns TUI im Tagesverlauf unter Druck. Zwar startete der Wert mit Kursen um 12,30/12,41 Euro am Montag schon leicht im Minus in die neue Woche, doch im Tagesverlauf bekam die Abwärtsbewegung charttechnisch richtig Schwung. Es ging bis auf 11,88 Euro nach unten, nicht zuletzt da der Gesamtmarkt unter Druck geriet. Bei 11,88/11,90 Euro gab es am Nachmittag dann ...