Der DAX kam gestern kräftig unter die Räder, nachdem er zunächst intraday einen Ausbruch antäuschte: Zum Xetra-Schluss verblieb ein sattes Minus von 2 Prozent. Die Korrektur des Oktober-Upmoves ist damit gestartet, wie tief geht es nun?

Blicken wir dazu auf den H4-Chart. Der dynamische Abverkauf lässt jederzeit eine Erholung zu, allerdings steht diese unter keinem guten Stern. Bereits bei 13.040 wartet ein harter Widerstand, bei 13.140 wartet der zentrale Resist, den die Bären gut verteidigen dürften. Alles in allem ist also eine Ausdehnung der Korrektur bis in den Bereich 12.800 wahrscheinlich.



Dort wartet ein Fibonacci-Cluster aus dem 38er Retracement und einer 161er Projektion – ähnlich verlief auch die Korrektur Ende September/Anfang Oktober. Sollte in dieser Zone keine Kaufbereitschaft entstehen, ist in den nächsten Tagen gar mit einem Fall bis 12.450/12.480 zu rechnen.

