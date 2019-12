Wirecard holt namhaften Neukunden an Bord - und die Aktie?

Wirecard lässt die Kette von Nachrichten über neue Aufträge und Kooperationen nicht abreißen. Nicht immer ist klar, wie stark sich diese für das Fintech-Unternehmen in Umsatz und Gewinn auszahlen, aber in diesem Fall ist es zumindest ein namhafter Neukunde, den man an Bord holen konnte. Playmobil wird auf seinen E-Commerce-Seiten zukünftig unter Nutzung von Wirecard eine Vielzahl von nationalen und internationalen ...