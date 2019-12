PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx hat am Dienstag einen frühen Erholungsversuch vom Vortags-Kursrutsch wieder aufgegeben. Nachdem neue Zollsorgen am ersten Handelstag im Dezember eine Welle von Gewinnmitnahmen ausgelöst hatten, startete er freundlich in den Dienstag, bis Donald Trump wieder mit neuen Aussagen um die Ecke kam. Zuletzt tendierte der Leitindex der Eurozone mit 3627,18 Punkten kaum verändert.

Der US-Präsident verschreckte die Anleger am Montag mit neuen Zolldrohungen erst gegen Brasilien und Argentinien und legte nun auch noch gegen Frankreich nach. Geplant sei eine "sehr hohe Steuer auf Wein" und andere Waren, sagte Trump am Dienstag in London. Die USA würden nicht zulassen, dass Frankreich amerikanische Internetunternehmen besteuere. Hintergrund ist die französische Digitalsteuer, die Konzerne wie Amazon , Google und Facebook trifft.