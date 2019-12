Nel Asa – ist das die Kaufchance?

In den vergangenen Wochen hatten wir wiederholt Shorts auf Nel Asa vorgestellt. Der Wasserstoffhype ist spannend, jedoch bietet die Bewertung mit reichlich Phantasie im Kurs eben auch tolle Short-Chancen. Sie können diese Gewinne nun bei 7,20 Kronen schließen. Nel Asa ist in das Visier von Shortsellern geraten. Laut Bloomberg hat die Investmentgesellschaft Airain rund 0,5 Prozent aller Nel-Aktien “leerverkauft”. Mutige Trader gehen nun wieder Long. Unsere Empfehlung dafür ist der Bull MC25WE zu 18 Cent. Tägliche Tradingideen, Analysen und Research erhalten Sie in unserem Börsendienst.