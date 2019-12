NEW YORK (dpa-AFX) - Die globalen Handelskonflikte dürften die US-Börsen am Dienstag weiter belasten. Während Donald Trump weiter munter seine Drohungen austeilt, steuert der am Vortag schon um fast 1 Prozent gefallene Dow Jones Industrial nun nochmals auf ein deutliches Minus von 0,9 Prozent zu. Der Broker IG taxierte das Kursbarometer der Wall Street eine Dreiviertelstunde vor dem Start nur noch auf 27 550 Punkte. Dies wäre ein Tief seit Mitte November.

Trump dämpfte am Dienstag wieder die Hoffnungen auf ein baldiges erstes Teilabkommen mit China. Der US-Präsident hat es nach eigenem Bekunden nicht eilig, mit den Chinesen etwas unter Dach und Fach zu bringen. In gewisser Hinsicht gefalle ihm die Idee, "bis nach der Wahl auf den China-Deal zu warten", sagte Trump mehrfach vor Reportern - wenngleich er betonte, dass es sich dabei nur um Gedankenspiele von ihm handele.