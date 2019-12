Süss Microtec gewinnt mit BRIDG neuen Nordamerika-Partner

Süss Microtec und BRIDG haben eine Kooperation vereinbart. „Diese Partnerschaft ermöglicht Kunden in Nordamerika ab sofort direkten Zugang zu Süss Anlagen, welche zur Durchführung von Demonstrationen und Evaluierungen bei BRIDG in Florida bereitstehen”, meldet das börsennotierte Unternehmen aus dem süddeutschen Garching am Dienstag. Zu den finanziellen Details der Zusammenarbeit macht die Gesellschaft keine ...