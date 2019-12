Commerzbank: Auf dem Weg zu neuen Tiefs?

Die Commerzbank-Aktie fiel am 13. November in einer dynamischen Bewegung unter ihre 50-Tagelinie zurück. Die dadurch ausgelöste Abwärtsbewegung führte am 20. November zu einem Tief bei 4,97 Euro. Auf diesem Niveau gelang es den Bullen zwar, eine Erholung zu starten, doch diese verfehlte ihr eigentliches Ziel, denn der EMA50 konnte zwar wieder erreicht, aber nicht nachhaltig überwunden werden.

Insgesamt sind ... Weiterlesen