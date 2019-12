MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Kursverluste haben am Dienstag die großen osteuropäischen Börsen erlitten. Besonders ausgeprägt fielen diese in Moskau und Warschau aus. Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump, diesmal für französische Produkte, lasteten international auf der Stimmung. Außerdem hat es US-Präsident Donald Trump nach eigenem Bekunden nicht eilig, ein Handelsabkommen mit China unter Dach und Fach zu bringen. Genau darauf aber hatten Anleger zuletzt gesetzt.

In Moskau büßte der Leitindex RTSI daraufhin 1,31 Prozent auf 1414,06 Zähler ein. In Warschau fiel der Wig-30 noch etwas stärker um 1,4 Prozent auf 2387,07 Punkte, nachdem er bereits am Vortag um 1,5 Prozent abgetaucht war. Der breiter gefasste Wig gab am Dienstag um 1,2 Prozent auf 56 191,17 Punkte nach.