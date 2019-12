Donald Trump hat heute für den Witz des Jahres gesorgt! Auf die Frage, was er zu dem Abverkauf an den US-Aktienmärkten zu sagen habe, antwortete der US-Präsident: er beobachte die Aktienmärkte nicht! Das zeigt einmal mehr seine Neigung zu "alternativen Fakten": alleine im November hatte Trump neue Allzeithochs der US-Indizes per Twitter gefeiert - und seiner eigenen Leistung zugeschrieben! Heute aber hat er - und das ist der Grund für den zweiten Minus-Tag in Folge an der Wall Street - in Zweifel gezogen, dass der Deal mit China noch vor den US-Wahlen im November 2020 komme. Gegenüber Deutschland drohte der US-Präsident im Vorfeld seines morgigen Treffens mit Merkel mit Zöllen, sollten die Verteidigungsausgaben nicht erhöht werden. So oder so: die Märkte gingen davon aus, dass es keine Risiken mehr gebe, nun wird der 15.Dezember zur Deadline..

Das Video "Trump und der Witz des Jahres!" sehen Sie hier..