Die heutige Besprechung dient vornehmlich einem kurzen Update, bestehende Long-Positionen sollten in jedem Fall enger abgesichert werden. Hierzu bietet sich das Niveau um 880,00 US-Dollar an, aber auch frische Positionen kämen durchaus noch in Betracht. Solange der Platinpreis oberhalb von 900,00 US-Dollar notiert, wird ein Rücklauf zurück an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 943,00 US-Dollar favorisiert. Dort trifft das Metall schließlich auf seinen kurzfristigen Abwärtstrend und dürfte einen Rückschlag erleiden. Bis zu dieser Stelle kann allerdings ein Long-Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR2TE2 noch eine Renditechance von weiteren 40 Prozent einbringen. Das anfänglich vorgestellte Stopp-Niveau kann auch für frische Positionen verwendet werden. Sollte die Verlustbegrenzung allerdings auf Wochenschlusskursbasis unterschritten werden, wird ein Rücklauf zurück an die Novembertiefs bei 865,00 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Im Zuge dessen könnten sogar tiefere Tiefs auftreten und zu einer Korrekturausdehnung führen. Der übergeordnete Aufwärtstrend seit Sommer letzten Jahres bliebe hiervon aber noch unberührt.

Platin (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: