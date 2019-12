In Sachen Wirtschaft steht es 1:0 für China gegen die USA! Heute Nacht wieder ein deutlich besser als erwarteter Caixin Einkaufsmanagerindex aus China (Dienstleistung) - heute wird der ISM Index aus den USA aus dem Sektor Dienstleistung einen guten Vergleich der konjunkturellen Lage geben in den USA! Zuletzt war in den USA der ISM Index Gewerbe vier mal in Folge in Kontraktion - anders als in China. Haben die USA ihren konjunkurellen Hochpunkt bereits hinter sich? Die USA-Aktienmärkte haben die Märkte anderer Weltregionen um mehr als 100% outperformt - und das könnte sich bei einem Abschwung nun ins Gegenteil verkehren, meint Bond-Guru Jeff Gundlach. Heute im Fokus auch der NATO-Gipfel - wird Trump erneut mit Aussagen die Märkte stark bewegen?

