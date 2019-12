DAX - Unter 13.140 Punkten mit Kursziel 12.900 Punkte

Die Gesamtlage ist bereits seit der ersten Abwärtswelle von 13.374 bis 13.043 Punkte deutlich angeschlagen. Die folgende erneute Aufwärtsbewegung bis 13.338 Punkte am Montag war bereits die erste Aufwärtskorrektur der neuen Abwärtsbewegung. Das Verlaufstief bei 13.043 Punkten wurde in der Folge auch dem Trend folgend nach unten durchbrochen.

Läuft der DAX nun in den kommenden Monaten den unteren Fibonacci-Fächer im großen Bild an, wäre ein Kursrückgang bis etwa 11.500 Punkte zu erwarten. Aus der aktuellen Abwärtsbewegung könnte sich also eine langfristige Trendwende entwickeln.