TLT - ETF auf +20 jährige US Staatsanleihen springt wieder an. Hier können Sie auch von fallenden Aktienmärkten profitieren!

Nachdem der ETF seit Ende August korrigiert hat steht nun der Breakout kurz bevor!

Rückblick: TLT ist ein ETF der Firma iShares, Blackrock, welcher langlaufende Staatsanleihen mit Laufzeiten von mehr als 20 Jahren abbildet. Derzeit befindet sich in diesem Fond ein Anlagevolumen von 17,6 Milliarden USD bei 128,8 Millionen ausstehenden Anteilsscheinen. Ein Blick auf den Chart verrät uns, dass sich TLT seit Jahren in einem stabilen Longtrend befindet, welcher im Sommer 2019 sein vorläufiges Hoch, nach einem letzten sehr dynamischen Anstieg, bei knapp 149 USD fand. Seither konsolidierte der Wert gemächlich vor sich hin und bildete unter einer Abwärtstrendlinie eine Art Bullenflagge aus. Jüngst konnte das Wertpapier wieder zulegen und steht nun knapp vor dem Bruch der Abwärtstrendlinie, dem kleinen horizontalen Widerstand und der Vollendung einer Tasse-Henkel Formation. Auch die 20er und 50er EMAs auf Tagesbasis konnten bereits zurückerobert werden.

Chart vom 03.12.2019 Kurs: 141,21 USD

Meinung: Sichere Häfen wie die Edelmetalle springen im Zuge der aktuellen Verschnaufpause an den Aktienmärkten wieder an, auch langfristige US-Staatsanleihen scheinen davon profitieren zu können und es fließt wieder Geld in diese Anlageklasse. Weitet sich die Korrektur der Indizes aus oder geht sogar in einen größeren Abschwung über sehe ich langfristige Staatsanleihen als sehr gut Ergänzung und Absicherung für das Depot.

Setup: Für Investoren ergibt sich mit dem Breakout durch den Mehrfach-Widerstand eine schöne Einstiegschance, die ordentlich Momentum nach sich ziehen könnte. Kann der Wert durch das Level von 141,80 USD ausbrechen stehen die Chancen gut, dass als erstes Ziel das Hoch aus dem Sommer bei 148,90 USD in Angriff genommen wird. Ein sinnvolles Stopp Loss Niveau sehe ich unter dem Henkel der Formation, im Bereich von 137,80 USD.

Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in TLT