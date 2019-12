Eines wird in diesen Tagen immer deutlicher: Wirklich gute Fortschritte, wie sie den Anlegern wochenlang verkauft wurden, haben China und die USA im Handelsstreit nicht machen können. Das Misstrauen scheint auf beiden Seiten so hoch wie eh und je. Elf Tage verbleiben noch, um neue Strafzölle zu verhindern und auch zu vermeiden, dass China – wie heute bereits vorsorglich angedroht – Vergeltungszölle installiert.

Der US-Handelsminister ließ die Medien gestern wissen, dass er auf einer Linie mit dem US-Präsidenten steht. Ob ein Abkommen mit China unterzeichnet werde, sei nicht von einer bestimmten Zeit abhängig. Es sei also nicht wichtig, ob ein Vertrag noch in diesem Dezember oder erst im nächsten (2020!) unterzeichnet würde. Allein auf die Qualität komme es an. Diese Haltung lässt den Handelskonflikt für die Märkte zu einem echten Dauerbrenner werden. Die Vorstellung, dass der Streit in absehbarer Zukunft gelöst würde, scheint mehr und mehr eine Illusion zu sein.