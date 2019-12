Die Evotec Aktie ist eine dieser Werte an der Frankfurter Börse, die Anlegern bisweilen Rätsel aufgeben. Immer wieder rutscht die Biotech-Aktie in den Fokus von Shortsellern, was es den Bullen nicht immer einfach macht, charttechnische Aufwärtstrends durchzusetzen, Kaufsignale zu setzen und zu halten. So auch zuletzt, als der Aktienkurs des Hamburger Unternehmens am Freitag und Montag an der Widerstandszone bei 20,12/20,32 Euro erst ...