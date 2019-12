FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck der jüngsten internationalen Zollquerelen hat der Dax am Mittwoch die Marke von 13 000 Punkten zurückerobert. Der Leitindex schaffte es, sein Plus nach etwas mehr als einer Handelsstunde mit 13 135,41 Punkten auf 1,10 Prozent auszubauen. Auch der MDax konnte um 1,13 Prozent auf 27 200,75 Punkte zulegen. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone stieg in ähnlichem Rahmen.

Händler sprachen zunächst von einer Erholung in einem angeschlagenen Marktumfeld, nachdem der Dax in den vergangenen Tagen auf sein tiefstes Niveau seit Anfang November abgerutscht war. Neuen Rückenwind erhielt diese Erholung dann am Vormittag von erneuten Spekulationen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China. Kreisen zufolge soll es nun doch wieder eine Annäherung zwischen den Streitparteien geben.