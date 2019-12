Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem zyklischen Hoch von Anfang September bei 19,64 USD befindet sich der Silberpreis im Korrekturmodus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Inzwischen habe der beschriebene Konsolidierungsimpuls ein sehr interessantes Ausmaß erreicht: So könne die angeführte Atempause letztlich als lehrbuchmäßiger Pullback an die Kumulationsunterstützung aus dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung von Juli 2016 bis November 2018 (16,62 USD), der 200-Wochen-Linie (akt. [ mehr