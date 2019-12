Kann die SAP-Aktie nach ihrem jüngsten Kursrückgang wieder Fahrt aufnehmen, dann könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nach den starken Kursrückgängen im Sommer 2019 auf bis zu 104 Euro und einer darauf folgenden Seitwärtsbewegung, sprang die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) im Oktober nach der Veröffentlichung der 30-prozentigen Gewinnsteigerung und des 13-prozentigen Umsatzwachstums um zehn Prozent nach oben. In weiterer Folge konnte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung – wenn auch in vermindertem Tempo – fortsetzen. Allerdings musste die Aktie am Anfang dieser Handelswoche am 2.12.19 erstmals seit längerer Zeit wieder einen Kursrücksetzer im Ausmaß von drei Prozent hinnehmen. Am 4.12.19 setzte die SAP-Aktie mit einem Kursanstieg von knappen zwei Prozent zu einer deutlichen Erholung an.

Risikobereite Anleger mit der Marktmeinung, dass der Kursrückgang vom 2.12.19 übertrieben war und die davon ausgehen, dass sich die SAP-Aktie auf den Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen von bis zu 145 Euro (HSBC) in den nächsten Wochen zumindest wieder zum alten Allzeithoch bei 125 Euro aufschwingen wird, könnte nun ein geeigneter Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.