Gemeinsam mit dem Handelsblatt hat die Ratingagentur Scope am Abend des 28. November die diesjährigen Scope Alternative Investment und Zertifikate Awards vergeben. Die Preisverleihung fand in der Alten Oper in Frankfurt am Main statt.

Die Scope Alternative Investment Awards wurden in insgesamt 16 Kategorien vergeben. Die DWS ist mit den meisten Nominierungen in den Award-Abend gegangen und konnte auch als einziger Asset Manager zwei Awards mit nach Hause nehmen: Sowohl in der Kategorie „Institutional Real Estate Europe“ als auch „Retail Real Estate Germany“ hieß der Gewinner „DWS“.

Mit dem Scope Award „Infrastructure“ wurde in diesem Jahr die Credit Suisse Energy Infrastructure Partners ausgezeichnet. Neben dem exzellenten Gesamtbild prägten vor allem die sehr hohe Transaktionskompetenz und das hohe Transaktionsvolumen die Entscheidung der Scope-Jury.

In der Kategorie „Private Debt“ wurde der Scope Award in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben. Er ging an Muzinich & Co. Scope machte für den Erfolg der bisher durchgeführten Transaktionen vor allem den hochwertigen Kreditauswahlprozess sowie das überzeugende Deal Sourcing verantwortlich.

Der Special Award in der Kategorie „Innovation“ ging in diesem Jahr an die Commerz Real. Die Jury hat der umfassende Ansatz überzeugt: Digitaler Vertrieb, eine App zur Depotverwaltung für Endkunden, innovative Vermietungskonzepte für Büronutzer sowie auf Objektebene die Zertifizierung der Netz-Konnektivität.

Sämtliche Award-Gewinner inklusive Gewinnerfotos auf https://www.scope-awards.com/awards-2020/alternative-investment-awards ...

Die Berichterstattung im Handelsblatt zu den Scope Investment Awards: Alternative Anlagen. Preisträger profitieren vom Zinstief

Zertifikate Awards – Vier Emittenten ausgezeichnet

Am Abend des 28. November hat die Ratingagentur Scope auch die diesjährigen Zertifikate-Awards vergeben. In den drei Kategorien Primärmarkt, Sekundärmarkt sowie Trading gingen die Awards an DekaBank, BNP Paribas und Morgan Stanley. Mit dem Special Award wurde die LBBW für ein innovatives Produkt ausgezeichnet, das es Retailinvestoren erstmals ermöglicht, in strukturierte Anleihen mit einer nachhaltigen Mittelverwendung zu investieren.

Die Gewinner der Zertifikate Awards mit Gewinnerfotos auf https://www.scope-awards.com/awards-2020/zertifikate-awards/gewinner/

Premiere auf den Scope Awards: Die neue Fonds-Plattform „ScopeExplorer“

Neben den Scope Awards wurde am Abend der Preisverleihung auch der ScopeExplorer erstmals präsentiert. Auf www.scopeexplorer.com haben Anleger und Berater ab sofort kostenfrei Zugang zu Bewertungen und Rankings für mehr als 6.000 Investmentfonds.

Anleger können per Knopfdruck erfahren, welche Bewertung und welche Position im Ranking ihr Fonds hat und welches die Top-Produkte der jeweiligen Kategorie sind. Der ScopeExplorer umfasst zum Start sämtliche UCITS-Fonds in Deutschland. Alternative Investmentfonds (AIF) folgen in Kürze.

Mehr auf www.scopeexplorer.com