Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Digitalisierungsgrad der Unternehmen in der deutschen Informationswirtschaft liegt deutlich höher als der in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sowohl ihre Angebotspalette als auch ihre Geschäftsprozesse sowie ihre Innovationstätigkeiten bewerten viele Unternehmen des Wirtschaftszweigs als bereits hoch digitalisiert. [ mehr