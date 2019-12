Stericycle - der Recycler für medizinische Abfälle zeigt Stärke!

Rückblick: Stericycle Inc. nimmt bei dem Recycling von medizinischen Abfällen weltweit eine führende Position ein. Stericycle übernimmt für Krankenhäuser, Arztpraxen, Labore und andere Forschungseinrichtungen die Entsorgung von medizinischen Abfällen. Vom Allzeithoch 2015 bei 151 USD ist das Papier bis Ende 2018 auf 34 USD gefallen. Jetzt zeigt das Unternehmen wieder Stärke. Die Aktie befindet sich aktuell wieder über den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 50 und dem EMA 20.

Meinung: Stericycle notiert knapp unter dem Widerstandsbereich der sich bei 65 USD gebildet hat. Diesen gilt es zu überwinden. Ein Breakout aus diesem Niveau würde uns ein attraktives Setup liefern, das sich gut absichern lässt. Dazu wäre es ideal, wenn die Aktie noch 1-2 Tage über die Zeitachse korrigieren würde, bevor der Ausbruch erfolgt. In der Vergangenheit waren Rücksetzer in den Bereich des EMA 20 gute Einstiegsgelegenheiten in die Aktie.

Chart vom 04.12.2019 Kurs: 64,56 USD

Setup: Für einen Long-Einstieg sollte die Aktie vor dem Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 65 USD noch 1-2 Tage seitlich korrigieren. Um den Ausbruch nicht zu verpassen, ist auf Intraday-Setups zu achten. Wenn dann der Breakout erfolgt, könnte man direkt in die Aktie einsteigen. Für aggressivere Trader würde sich ein Stopp unter der Breakout-Kerze anbieten. Defensivere Trader könnten den Stopp unter den Kerzen der seitlichen Korrekturbewegung bei 61-62 USD, im Bereich des EMA 20 setzen.

Meine Meinung zu Stericycle ist BULLISCH

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SRCL