Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Deutsche Bank AG signifikant:Der Rückzug des Hedgefonds Marshall Wace LLP aus seinem Short-Engagement in den Aktien des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) gewinnt an Dynamik. [ mehr