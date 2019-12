Mit großer Wahrscheinlichkeit sind es heute wieder Fake News, die die Aktienmärkte nach oben gehievt haben: die USA und China hätten sich weitgehend (!) auf das Volumen jener bestehenden Zölle geeinigt, die wieder rückabgewickelt werden sollen. Blickt man dagegen auf chinesische Medien, so wird nicht nur der Ton gegenüber den USA wieder schärfer - dazu hat Peking den amerikanischen Botschafter einbestellt wegen der Uiguren-Resolution des US-Kongresse und macht auch klar, dass dies Folgen für die Handelsgespräche habe. Offenkundig glaubte Peking Anfang November eine Übereinkunft erzielt zu haben - aber Trump wollte die Zölle eben nicht rückabwickeln. Und so zeigt sich ein Muster der Fake News, gespeist wohl aus falschen Einschätzungen über die Haltung der Gegenseite: erst glaubten die Amerikaner an den Deal, dann die Chinesen, jetzt wieder die Amerikaner. Wäre ein Deal wirklich greifbar, hätte man ein baldiges Treffen der Delegationen vereinbart..

