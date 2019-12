Letzte Chance für Einstieg

Der deutliche Bullen-Konter zur Mitte dieser Handelswoche ist für ein Fortbestehen des mittelfristigen Kaufsignals elementar. Offenbar ist es Käufern gelungen das drohende Verkaufssignal abzuwenden und Aufwärtspotenzial zurück zu den Rekordhochs von 1.333 US-Dollar freizusetzen. Rein rechnerisch besitzt die Aktie darüber Aufwärtspotenzial an 1.450 US-Dollar. Mittelfristig orientierte Anleger können an dem potenziellen Lauf der Alphabet-Aktie beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC46MZ partizipieren und insgesamt eine Rendite von gut 145 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung kann nun unter den Wochentiefs von 1.277 US-Dollar angesetzt werden, bestehende Positionen sollten über selbiges Niveau ebenfalls enger abgesichert werden. Ein Rutsch unter 1.250 US-Dollar würde hingegen die Annahme eines Fehlsignals aufkommen lassen, Abgaben zurück an den 50-Wochen-Durchschnitt bei 1.196 US-Dollar kämen dann auf Anleger zu. Mittelfristig könnte es in diesem Zusammenhang aufgrund der zuletzt an den Tag gelegten Volatilität sogar auf 1.080 US-Dollar weiter abwärts gehen.