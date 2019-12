'Produktives Treffen' zwischen Netanjahu und Pompeo zu Iran

LISSABON (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist mit US-Außenminister Mike Pompeo in Lissabon zu einem Gespräch über Israels Erzfeind Iran und andere Sicherheitsfragen zusammengekommen. Es habe sich um ein "weiteres produktives Treffen" gehandelt, twitterte Pompeo am Abend. "Wir haben die Bemühungen diskutiert, Irans destabilisierendem Einfluss in der Region zu begegnen, über die Wichtigkeit wirtschaftlicher Kooperation mit regionalen Partnern und andere Themen, die mit Israels Sicherheit zu tun haben."

Das Büro Netanjahus hatte vor dem Treffen mitgeteilt, dass auch ein gemeinsamer Verteidigungspakt sowie eine US-Anerkennung der von Netanjahu angestrebten Annektierung des Jordantals auf der Agenda stehen sollten. Dazu wurden aber zunächst keine Einzelheiten bekannt.