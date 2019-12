SINA Corp.: Bärenflagge lädt zu Short Setup ein!

Die Aktie kann momentan ihr Potential nicht entfalten und sieht auch auf Grund stagnierender Unternehmensumsätze angeschlagen aus. Daher zählt sie zu den Short-Kandidaten.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Der Kurrückgang von rund 14 Prozent dürfte Anleger enttäuschen. Momentan erholt sich der Kurs unterhalb der EMAS und bildet eine Bärenflagge aus.

Chart vom 04.12.2019 Kurs: 35,07 USD Meinung:

Meine Expertenmeinung zu SINA: Das Unternehmen aus Shanghai bietet diverse Dienstleistungen rund um Internet und Mobilfunk (u.a. Premuim-E-Mail-Dienste, Online-Spiele, e-commerce, e-learning and Enterprise e-solutions), auch an die vielen Landsleute in Übersee an. Das soziale Netwerk Weibo gehört ebenfalls zum Firmenimperium. Es hat über 100 Millionen registrierte Nutzer. Die Aktie kann allerdings momentan ihr Potential nicht entfalten und sieht auch auf Grund stagnierender Unternehmensumsätze angeschlagen aus. Daher zählt sie zu den Short-Kandidaten.

Mögliches Setup: Das Verlassen der Bärenflagge bei etwa 35 USD in unmittelbarerNähe des fallenden 20er-EMA könnten wir als Short-Signal werten. Den Stopp Loss platzieren wir etwas über dem 20er-EMA bei circa 36 USD. Die nächsten Quartalszahlen sind für den 13. Februar 2020 angesetzt. Für uns bleibt somit genügend Zeit einen Leerverkauf zu starten und die Gewinne rechtzeitig mitzunehmen. Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SINA.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/sina-corp-baerenflagge-laedt-zu-short-set ...