Deutliche Impulse scheinen heute am Dienstag zu fehlen. Der DAX ist kurzfristig nach oben gedeckelt, nach unten aber unterstützt. Somit ergibt sich keine wesentliche Änderung in der Einschätzung.

DAX – Tageskerzen

Die schwarze Tageskerze vom Freitag deckelt weiterhin, die gestrige kleine Tageskerze stützt. Eine Pendelbewegung um das zu erwartende Eröffnungsniveau bei ca. 13.390 Punkten ist zu favorisieren. Leichter Widerstand bei ca. 13.420/40 Punkten – Unterstützung bei ca. 13.270/80 Punkten. Negativ unter 13.250 und 13.100 Punkten jeweils per Daily-Close oder spekulativer per Hourly-Close.

DAX (L&S) – Stundenkerzen

Das grosse Lehrbuch der Chartanalyse – So funktioniert Chartanalyse wirklich! Mit Bleistift und Lineal zum Erfolg – mit 50 Übungen!

Stefan Salomon Chartanalyst

HINWEIS:

Update gegen 12.30 Uhr im Youtube-Kanal entfällt heute!

www.candlestick.de

Hinweis: Die Analyse wurde von Stefan Salomon mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit der in der Analyse enthaltenen Aussagen, Prognosen und Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen. Der Inhalt dient lediglich der Information und beinhaltet keine Vermögensberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von CFD, Aktien oder anderen Finanzprodukten. Die Analysen dienen nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Eine Angabe von Kurszielen, potenziellen Kauf- oder Verkaufssignalen dient lediglich der Information und dient der Veranschaulichung entsprechend der Methodik der Chartanalyse. Die in den Beiträgen von Stefan Salomon besprochenen Werte können für den einzelnen Anleger je nach dessen Risikoprofil und finanzieller Lage nicht geeignet sein. Erklärung nach §34b Abs 1 WPHG: Der Autor erklärt, dass er zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags in dem in diesem Beitrag besprochenen Wert/Werten investiert ist, direkt oder indirekt durch Finanzinstrumente. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Charts: www.tradesignalonline.com, www.guidants.com