FRANKFURT (dpa-AFX) - Abwarten lautet am Donnerstag das Motto am deutschen Aktienmarkt. Nach dem kräftigen Vortagesplus dank des wieder aufgekommenen Optimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China wird der Dax zum Auftakt stabil erwartet: Eine dreiviertel Stunde vor dem Start wies der X-Dax als Indikator für den Dax auf ein leichtes Plus von 0,14 Prozent auf 13 160 Punkte hin.

US-Präsident Donald Trump sei es "wieder einmal gelungen, die Kursverluste am Aktienmarkt zu stoppen und den Markt nach oben zu drehen", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Wie nahe die USA und China tatsächlich an einem Deal seien, lasse sich aber nur schwer beurteilen. Die Zeit dränge, denn am 15. Dezember drohten neue Strafzölle der USA auf Importwaren aus China.