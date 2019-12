Goldaktien uneinheitlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Abschleppexperte Stefan Jacobs über die Problematik Entsorgung von verunfallten Elektroautos: „Da wird die Elektromobilität massiv vorangetrieben. Nur um die Entsorgung hat sich keiner Gedanken gemacht“. Das Umweltbundesamt: „Wir waren auch überrascht, als wir das festgestellt haben“. Tesla schweigt auf eine Anfrage des Handelsblatts. Das verantwortliche Verkehrsministerium antwortet, dass einige von ca. zehn Unternehmen auch große E-Akkus transportieren können.Kommentar: Nach der Meisterleistung mit den gelben Säcken, die aus Öl produziert werden, mit dieselbetriebenen Fahrzeugen eigesammelt werden, danach mit schwerölbetriebenen Schiffen nach Indonesien und Malaysia verschifft werden, dort im Urwald und in den Ozeanen entsorgt werden, um dann den Plastikmüll mit schwerölbetriebenen Schiffen wieder aus dem Meer zu fischen, deutet sich mit der Elektromobilität und der nicht geregelten Entsorgung der E-Akkus eine weitere politische Spitzenleistung bei der Weltrettung an.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 42.859 Euro/kg, Vortag 42.963 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.