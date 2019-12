Pensionsrisiken drücken auf die Aktienkurse

Nicht nur die Lebensversicherer leiden unter der Zinsflaute und den damit verbundenen weiter steigenden Kapitalpuffern in ihren Bilanzen. Auch die großen börsennotierten Unternehmen belastet die Zinsentwicklung zunehmend.

Hohe Pensionsrisiken haben einen negativen Einfluss auf die Aktienkursentwicklung der DAX30- und MDAX-Unternehmen. Das haben jetzt der spezialisierte Risiko- und Asset Manager Insight Investment, eine Tochter der Bank of New York Mellon, und die Frankfurt School of Finance & Management herausgefunden. Für den Versicherungskonzern Allianz etwa ist es damit eine Doppelbelastung. Die Allianz ist nicht nur ein DAX-Wert. Wie am Montag bekannt wurde, musste die Konzerntochter Allianz Leben zudem die laufende Verzinsung nach drei Jahren Stabilität um 0,3 Prozentpunkte senken. Bei klassischen Leben-Policen liegt sie beim Münchener Marktführer jetzt bei 2,5%. Im Schnitt dürfte die laufende Verzinsung für Neuverträge im nächsten Jahr bei klassischen privaten Rentenversicherungen nach Angaben der Ratingagentur Assekurata bei rd. 2,3% liegen.