Sensationsmeldung:

Benchmark Metals meldet 5,75 Mio. $-Finanzierung zu einem Kurs von 0,45$ - ü b e r 40 % über dem gestrigen Schlusskurs!!



Milliardär und Rohstoffinvestorlegende Eric Sprott hat vor einigen Wochen persönlich 4 Mio. Dollar (CDN) in diesen aufstrebenden Goldexplorer gesteckt. Gestern kurz nach Börsenschluss in Kanada kam gleich die nächste Sensationsmeldung: Die Bekanntgabe einer Finanzierung für bis zu 5,75 Mio. Dollar (CDN) mit Sprott Capital Partners als Lead Agent.

– Das ist wohl eine einmalige Chance, die sich uns heute bietet. Das ist wahrhaftig eine Sensationsmeldung, die uns soeben erreicht und die für Anleger, die zeitnah reagieren, sehr wahrscheinlich schon heute die Depotperformance mehr als nur “aufhübschen” wird.

Nach der gestern nach Börsenschluss in Kanada über die Newsagenturen laufende Meldung ist mit einer in unseren Augen sehr hohen Wahrscheinlich nicht nur mit einem kleinen Kursplus zu rechnen, vielmehr dürfte die Aktie des aktuell sehr erfolgreichen kanadischen Rohstoffunternehmens Benchmark Metals heute einen extrem krassen Sprung in Richtung 0,45$ hinlegen (der Schlusskurs am Mittwochabend in Kanada lag bei 0,315$; CDN), womit ein zeitnaher Kurssprung von mindestens über 40% sehr wahrscheinlich ist. Warum gerade genau über 0,45$ werden Sie sich fragen. Die Antwort ist ganz einfach und liegt nach der jetzt vorliegenden Adhoc-Meldung auf der Hand –

Benchmark Metals*

WKN: A2JM2X

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); TSX-V (Kanada, Heimatbörse)

News: Benchmark Announces Flow-Through Unit Offering up to $5.75 Million

Aus der Meldung: “The Offering will consist of up to 11,111,112 units (the “FT Units”) at an offering price of $0.45 per FT Unit. Each FT Unit will consist of one (1) flow-through common share of the Company (a “FT Share”) and one-half (1/2) of a non flow-through common share purchase warrant (each whole common share purchase warrant, a “Warrant”). Each whole Warrant will be exercisable to acquire one (1) additional common share at an exercise price of $0.40 per common share for a period of two (2) years from the date of closing of the Offering (the “Closing Date”).”

Der kanadische Markt wird auf diese News hin wohl sehr heftig reagieren. Denn es gibt kaum Unternehmen, die in der Lage sind, Finanzierungen gar deutlich über dem aktuellen Kurs zu arrangieren. Wie die erfahrenen Anleger unter Ihnen wissen, werden 99% aller Finanzierungen eher deutlich unter dem letzten Kurs arrangiert. Hier sind es über 40% über dem aktuellen Kurs!

Benchmark Metals*

WKN: A2JM2X

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); TSX-V (Kanada, Heimatbörse)

News: Benchmark Announces Flow-Through Unit Offering up to $5.75 Million

Da wird etwas dahinter stecken und das nun zum Finanzierungspreis offene Gap wird wohl jetzt sehr schnell geschlossen werden. – Ihre Chance, die Sie unseres Erachtens auf keinen Fall “links liegen lassen” sollten, zumal sich bei der Aktie von Benchmark Metals ohnehin eine extrem “heiße Phase” aufdrängt. Über 40 Bohrlöcher vom vielversprechenden Lawyers-Projekt in Kanada liegen derzeit zur Analyse im Labor! Folglich dürfen wir wohl in den nächsten Tagen und Wochen mit einem kontinuierlichen Newsflow rechnen.

Management rechnet mit neuem Goldschatz von mindestens 5 Mio. Unzen

Das Management glaubt, einen neuen Goldschatz von mindestens 5 Mio. Unzen im kanadischen British Columbia heben zu können. Dies wird/wurde nicht nur intern kommuniziert, sondern in einer offiziellen Meldung veröffentlicht.

HIER die offizielle Meldung.

Die ersten bislang veröffentlichten Bohrergebnisse vom Lawyers-Projekt in Kanada sprechen einmal mehr dafür und werden wohl nur ein Teil des Gesamtpuzzles sein, das sich in den nächsten Tagen und Wochen durch das Eintreffen sämtlicher Bohrergebnisse vom 2019er Bohrprogramm vervollständigen und somit die Evidenz für die bisherigen Annahmen der erfahrenen Geologen liefern sollte.

Milliardär und Rohstofflegende Eric Sprott hat bereits Millionen in Benchmark Metals investiert

Im Rahmen einer Finanzierung hat der erfolgreiche Investor und Milliardär Eric Sprott 13,3 Mio. Aktien von Benchmark Metals gekauft. Bis September 2021 darf er weitere 6,7 Mio. Aktien zu einem Fixpreis von 0,40$ zu erwerben. Anleger können die Aktie derzeit noch deutlich günstiger kaufen. Die heute bekanntgegebene Finanzierung soll schließlich zu einem 40%igen Aufpreis durchgeführt werden. Die Experten von Sprott werden sicherlich wissen, was sie tun. Wir glauben nicht, dass die Aktie jetzt noch sehr viele Stunden unter dem heute bekannt gegeben Finanzierungspreis handeln wird.



Eric Sprott investierte im Herbst 4 Mio. Dollar in Benchmark Metals

Wir meinen, dass Anleger jetzt ihre Chance ergreifen und sich auf dem aktuellen Kursniveau eine Position ins Depot legen sollten. Und genau jetzt beginnt eine besonders heiße Phase für die Benchmark-Aktionäre, befinden sich derzeit noch über 40 Bohrproben vom 11.000 Metern umfassenden 2019er Bohrprogramm zur Analyse im Labor.

Unterexploriertes Projekt im rohstoffreichen im Stikine-Terrain: 90% unexploriert

Das inzwischen zu 100% im Besitz von Benchmark Metals befindliche und insgesamt 127 Quadratkilometer große Lawyers-Projekt liegt im sog. Stikine-Terrain, welcher diverse Gold- und Polymetalllagerstätten rund um das Bowser-Becken (zu denen Brucejack, Eskay Creek, KSM, GT Gold, Red Chris und Kemess gehören) beherbergt, die geologisch als “Goldenes Hufeisen” (British Columbia, Kanada) dargestellt werden. Die benannten Lagerstätten sind großteils als Weltklasselagerstätten zu bezeichnen und werden bzw. wurden von Milliardenkonzernen betrieben.

Die Geologen (und offensichtlich auch Milliardär Eric Sprott) spekulieren auf einen riesigen neuen Goldschatz in Kanada.

Erste Schätzungen der Geoleogen

Die ersten internen Schätzungen der Experten Michael Dufresne und John Williamson für das Lawyers-Projekt beliefen sich schon im Frühling auf eine Projektgröße von mindestens 5 Mio. Unzen.

Diese Schätzung könnte aber vielleicht bald schon nach oben korrigiert werden, zumal sich das Projekt ganz offensichtlich sowohl in der Breite als auch in der Tiefe immer weiter vergrößert (siehe erste Bohrresultate 2019 und Ergebnisse von 2018). Zuletzt sprach Benchmark-CEO und Geologe John Williamson bereits von insgesamt sechs Zonen, ursprünglich waren es nur drei!

Ressoucenschätzung nach NI 43-101 für Anfang 2020 angekündigt

Für Q1 2010 hat das Benchmark-Management eine Ressourcenschätzung, bei welchem nun die umfangreichen Bohrungen von 2019 berücksichtigt werden, angekündigt. Benchmark Metals hat zudem genug CASH, um 2020 mit geplanten 25.000 Metern Bohrungen das bislang größte und umfangreichste Bohrprogramm auf dem Lawyers-Projekt durchzuführen. Das heißt für Sie an Anleger auch so viel, dass in den nächsten 12 Monaten durchaus mit einem sehr konstanten Newsflow zu rechnen ist. Setzt sich der bisherige Erfolg der Bohrungen fort, könnte die Benchmark Metall-Aktie sehr schnell as Terrain eines Penny Stocks verlassen.

So schnell kann es gehen …

Wie schnell das gehen kann, konnten Anleger bei der sehr eindrucksvollen Kursentwicklung von Great Bear Resources beobachten, die aktuell mit nahezu 300 Mio. Dollar (CDN) bewertet ist und das Dixie-Projekt im kanadischen Ontario exploriert. Für Anleger der frühen Stunde klingeln die Kassen: Anfang 2018 notierte die Aktie von Great Bear Resources noch bei einem Kurs von 0,39$ und erreichte im September diesen Jahres ein Hoch von 9,57$, ein Plus von 2.353%!

Wir sind der festen Überzeugung, dass Anleger im positiven Falle mit einer durchaus ähnlichen Entwicklung von der Benchmark Metals-Aktie rechnen dürfen, insofern die Evidenz der Geologen für den vermuteten Multimillionen-Unzen-Goldschatz geliefert werden kann. Die bis dato zu Tage gebrachten Bohrergebnisse sprechen jedenfalls schon jetzt eine sehr deutliche Sprache. Dass der überaus erfahrene Rohstoffinvestor Eric Sprott höchstpersönlich einen Millionenbetrag in Benchmark Metals investiert, spricht außerdem für einen Erfolg.

Bewertung

Die Bewertung von Benchmark Metals dürfen Anleger in unseren Augen mit rund 30 Mio. Dollar (CDN) ohnehin als sehr niedrig betrachten: Allein die vorhandene Infrastruktur auf dem Lawyers-Projekt wird mit rund 50 Mio. Dollar (CDN) beziffert. Viele vergleichbare Explorer mit Projekten im kanadischen British Columbia sind ohnehin deutlich höher bewertet: Garibaldi bringt es auf rund 115, GT Gold auf 107 oder eine Skeena Resources auf 65 Mio. Dollar (CDN)! Reichlich Upside erscheint definitiv gegeben.

Wir meinen, dass Anleger das aktuell immer noch sehr niedrig erscheinenden Kursniveau für einen Einstieg nutzen sollten. Im Erfolgsfall, und danach sieht derzeit alles aus, wird die Aktie von Benchmark Metals jetzt wohl ganz schnell auf einem völlig anderen, weit höherem Niveau notieren müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Benchmark Metals tatsächlich in die Fußstapfen der Mega-Erfolgsaktie Great Bear Resources (über 2000%) tritt, wird offensichtlich immer größer.

Benchmark Metals gehört in unseren Augen schon seit einiger Zeit zu den vielversprechendsten Rohstoffunternehmen Kanadas, erscheint der Hebel auf einen möglichen “Tenbagger” im Erfolgsfall insbesondere auch in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen jedenfalls gegeben.

Wettbewerb: Mit 6 Mio. Unzen Gold mit 3 Mrd. Dollar (CDN) bewertet!

Benchmark Metals kostet aktuell rund 35 Mio. Dollar (CDN)…



Das Camp von Benchmark Metals auf dem Lawyers-Projekt in British Columbia, Kanada

Die kanadische Pretium Resources hatte in den letzten Jahren mit dem Brucejack-Projekt mit heute rund 6 Mio. Unzen Gold einen der größten neue Goldfunde in Kanada gemacht und ist gegenwärtig mit rund 3 Mrd. Dollar (CDN) bewertet. Benchmark Metals bringt es wie schon erwähnt derzeit auf eine Bewertung von lediglich rund 30 Mio. Dollar (CDN). Wichtig: Für Anfang 2020 soll es dann auch schon die neue NI 431-101-konforme Ressourcenschätzung geben!

Tipp:

Mehr als 40 Bohrergebnisse stehen jetzt an! Benchmark Metals erscheint aktuell ohnehin in Hinblick auf des extreme Upsidepotenzial sehr niedrig bewertet. Wir glauben, dass die Aktie im Erfolgsfall zu jenen raren Kandidaten der Branche gehört, die bereits kurz- bis mittelfristig tatsächliches “Tenbagger”-Potenzial aufweisen. – Den Rest erdenken Sie sich – nach bitte sorgfältiger Recherche” – einfach selbst!

Sehen Sie hier einen ganz aktuellen kurzen Beitrag zu John Williamson und Benchmark Metals des kanadischen Senders B-TV:

HIER geht es zum rund vierminütigen Video auf B-TV.

Informieren Sie sich selbst über Benchmark Metals:

Webseite: https://www.benchmarkmetals.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Fotocredit vom Lawyers-Projekt: Jim Greig / Benchmark Metals

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von Benchmark Metals.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Benchmark Metals zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Benchmark Metals und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Benchmark Metals einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Benchmark Metals und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Benchmark Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.

– Werbung / Marketingmitteilung –