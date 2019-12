BBBY - Bereits 100 % Zuwachs seit August, folgen nach dem Breakout aus der Cup'n Handle Formation die nächsten 100 % ?

Aktuelle Trendforsetzungsformation stellt super Einstiegsmöglichkeit dar!

Symbol: BBBY ISIN: US0758961009

Rückblick: Bed Bath & Beyond ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Union, New Jersey. Wie der Name schon sagt hat sich das Einzelhandelsunternehmen auf den Vertrieb von Küchen- und Haushaltsartikel sowie Produkte für Bad, Schlaf- und Wohnzimmer spezialisiert. BBBY hat seine Filialen vornehmlich in Einkaufszentren und in Gewerbegebieten angesiedelt und verzichtet auf teure innerstädtische Geschäftslokale. Der aktuelle Umsatz des Konzerns beläuft sich auf 12 Mrd. USD, welcher mit 62.000 Mitarbeitern in rund 1.530 eigenen Filialen erwirtschaftet wird. Ein Blick auf den Chart verrät uns, dass der Anteilsschein bis August diesen Jahres sich in einem starken Abwärtstrend befand welcher jedoch im Verlauf des Herbstes durch einen Aufwärtstrend abgelöst werden konnte. In der Zwischenzeit konnten alle relevanten EMAs wie der 20er, 50er und 200er zurückerobert werden, die Aktie verdoppelte sich bereits ausgehend vom Jahrestief bei 7,30 USD. Aktuell konsolidiert der Anteilsschein in einer Tasse-Henkel Formation, nachdem die Quartalszahlen im Oktober positiv überraschten und die Erholung weiter befeuerten.