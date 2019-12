DAX vorbörslich bei 13.150 Punkten

Der DAX befindet sich aktuell weiterhin in einer Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend. Über 13.140 Punkten würde sich die Lage langsam aufhellen, über 13.200 Punkten würde der DAX erneut in die Seitwärtsbewegung des Vormonats November übergehen.

Läuft der DAX nun in den kommenden Monaten den unteren Fibonacci-Fächer im großen Bild an, wäre ein Kursrückgang bis etwa 11.500 Punkte zu erwarten. Aus der aktuellen Abwärtsbewegung könnte sich also eine langfristige Trendwende entwickeln.