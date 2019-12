Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die wachsende Bevölkerung vor allem in den Großstädten hat in den vergangenen Jahren den Druck auf den deutschen Wohnungsmarkt erhöht: 2018 lebten in Deutschland 2,5 Millionen Menschen mehr als noch 2012 (+3,1%), so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. [ mehr