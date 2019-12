Während Wirecard weiter mit negativer Presse zu kämpfen hat, könnte die Aktie des Konkurrenten Adyen vor wichtigen charttechnischen Kaufsignalen stehen. An der Euronext steht der Aktienkurs des Payment-Dienstleisters in der Nähe wichtiger Widerstandsmarken. Gestern ging die Adyen Aktie mit 701,60 Euro aus dem Handel, in dem zwischenzeitlich Kurse von bis zu 706,80 Euro in der Spitze erreicht wurden. Aktuelle Indikationen am ...