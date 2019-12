Die neue Anleihe von UniDevice kann noch bis zum 12. Dezember gezeichnet werden - dann endet die Zeichnungsfrist. Der B2B Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones will im Rahmen der Emission 20 Millionen Euro an den Kapitalmärkten einsammeln, die vor allem in die Expansion investiert werden sollen. „Neben der KFM Deutsche Mittelstand AG, haben sich einer Reihe ...