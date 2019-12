Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Keine rechte Kauflaune trotz Rekordaussichten - AktienanalyseDer Sportartikelhersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) hat im dritten Quartal wegen gestiegener Kosten weniger verdient als im Vorjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. [ mehr