Varta – Korrektur mit Ansage

Bei Varta scheint über 120 Euro der Deckel drauf zu sein. Am Mittwoch kam die Meldung, ein Großaktionär würde seine Anteile geben. Wir haben in unserem Exklusivbereich umgehend reagiert und unsere Abonnenten kamen noch in die Aktie rein. Kleinere Erholungen empfehlen wir weiterhin zum Short – WKN DF6U3A. Wenn Sie unseren Dienst samt Tradingdepot abonnieren möchten, bieten wir ihnen im Dezember einen Rabatt an. Für den Start in das Jahr 2020 bieten wir ihnen zum reinschnuppern den ersten Monat mit 66 Prozent Rabatt. Nutzen Sie dazu den Code “feingold2020″.