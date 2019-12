Dank eines positiven Analystenkommentars der Bank of America zu MTU Aero Engines aus Anfang dieser Woche preschte das Wertpapier in einem sehr schwachen Marktumfeld vor und überwand zur Wochenmitte die Hürde von rund 247,00 Euro. Heute folgte schließlich ein Test der September- und Jahreshochs bei 257,20 Euro. Bei gleichbleibender Aufwärtsdynamik könnte tatsächlich noch in dieser Woche ein Durchbruch gelingen und das Papier auf frische Rekordstände hochdrück. Zwar bietet ein Anstieg klare Chancen, bleibt jedoch auch nicht ganz risikolos auf dem hohen Niveau.

Jahreshochs aus dem Prüfstand

Die Ausgangslage für ein Long-Investment ist gemessen an dem Kursverlauf der letzten Monate als aussichtsreich zu bewerten. Aber erst oberhalb der Septemberhochs von 257,20 Euro und mindestens auf Wochenschlussbasis kann tatsächlich ein weiteres Folgekaufsignal in Richtung eines errechneten Niveaus von 272,25 Euro abgeleitet werden. Die BoA sieht Kursgewinne sogar auf 295,00 Euro. Für den ersten Fall beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC4V54 zurückgegriffen werden, wodurch eine Rendite von gut 55 Prozent ermöglicht wird. Auf der Unterseite begrenzen zum einem die Unterstützung bei 247,00 Euro und der intakte Aufwärtstrend bestehend seit Anfang dieses Jahres potenzielle Kursverluste. Ein Bruch dessen einhergehend mit einem Rücksetzer unter das Niveau von mindestens 236,00 Euro würde hingegen eine größere Verkaufswelle in Richtung 227,80 Euro hervorrufen, darunter könnte es sogar in den Unterstützungsbereich aus April dieses Jahres bei 211,30 Euro weiter abwärts gehen.