Unser EasyMotionSkin-Kämpfer Loik Radzhabov hat es ins Finale des hoch dotierten PFL-Finalturniers erreicht. Er hat dadurch das Recht erworben, am Silvesterabend in New York gegen den Vorjahressieger Natan Schulte um den Titel Lightweigth Champion zu kämpfen. Es wird um eine Millionenprämie gehen. Die Unternehmensgruppe Jäger gratuliert Loik Radzhabov und UFD Eigentümer Ivan Dijakovic zu diesem hervorragenden Erfolg. Weiterführende Links: EasyMotionSkin-Technologie von Christian Jäger: https://christianjäger.com/de/meine-mission.php

Instagram-Profil von Loik Radzhabov: https://www.instagram.com/loikradzhabov/?hl=de