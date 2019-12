Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Scout24: Neues Rekordhoch markiert - AktienanalyseMit Spannung blickten Börsianer dem Kapitalmarkttag von Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) entgegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr