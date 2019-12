Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag unter Druck gestanden. Gegen Mittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,16 Prozent auf 170,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,30 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten der Eurozone stiegen die Renditen an.

Am Markt wurde die geringere Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren mit der freundlicheren Stimmung an den Aktienmärkten erklärt. Dort sorgte weiterhin die Hoffnung für Kursauftrieb, dass sich der Handelsstreit zwischen den USA und China abschwächt. Konkrete Nachrichten zu dem Thema gab es aber nicht.