Teamviewer und Varta kommen neu in den TecDAX - Steinhoff verlässt SDAX

Bei den turnunsmäßigen Überprüfungen der Zusammensetzung der DAX-Indexfamilie gibt es diesmal keine Veränderungen beim Leitindex DAX, wohl aber in den anderen Indizes. So steigen der Börsenneuling Teamviewer sowie der Batterie-Produzent Varta in den TecDAX auf. Hierfür müssen die Anteilscheine von Drägerwerk und ISRA Vision ihre Plätze räumen, teilt die Deutsche Börse mit.Varta und Teamviewer werden zudem neue ...