Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In der Metall- und Elektro-Industrie ist die Kurzarbeit im Jahresverlauf deutlich angestiegen: Lag die angezeigte Kurzarbeit im Januar 2019 noch bei 7.300 Beschäftigten, sind es aktuell (November 2019) mit 34.000 Beschäftigten fast fünfmal so viel, so Gesamtmetall in einer aktuellen Pressemitteilung. [ mehr