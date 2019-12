Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. In die Grube fällt gerade die CDU: Um die Grünen zu bekämpfen, hat sie die AfD erst so richtig groß werden lassen. Jetzt wird sie zwischen den beiden Parteien zerrieben. Nur die SPD ist schon weiter. Direkt am Abgrund.

