US-Anleihen geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. US-Daten zur Lage auf dem Arbeitsmarkt sind besser ausgefallen als erwartet. Dies habe die Festverzinslichen zum Auftakt belastet, hieß es von Marktbeobachtern.

In der vergangenen Woche waren überraschend wenige Anträge auf Arbeitslosenhilfe eingegangen. Außerdem hatte sich das US-Handelsbilanzdefizit im Oktober stärker als erwartet verringert.