Sah es in der zweiten Novemberhälfte noch so aus, als könnte die PayPal-Aktie ihre Rallye mit einem Anstieg über den Widerstand bei 108,46 US-Dollar fortsetzen, hat sich das Chartbild in den letzten Tagen wieder etwas verschlechtert. Die Bullen sind zunächst am Montag bei 108,49 US-Dollar gescheitert und seitdem auf die 50-Tagelinie zurückgeworfen worden.

Der gleitende Durchschnitt verläuft schon seit Ende ... Weiterlesen