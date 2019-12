Volkswagen Vz.: Konsolidierung sollte bald enden!

Seitdem die VW-Aktie am 7. November bei 184,32 Euro ein neues Hoch ausgebildet hat, befindet sich der Wert in einer Korrektur. Diese verläuft bislang in Form einer bullischen Flagge und lässt deshalb nach ihrem Ende weiter steigende Kurse erwarten. Positiv ist aus Sicht der Bullen anzumerken, dass es in den letzten Tagen gelungen ist, einen Rückfall auf die 50-Tagelinie bei ... Weiterlesen